Пенсионерка женилась сама на себе, чтобы надеть платье мечты

77-летняя пенсионерка из Огайо женилась на себе и надела платье своей мечты, пишет LADBible. По словам женщины, она всегда мечтала о красивой свадьбе.

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Дотти Фидели рассказала, что к 77 годам она устала ждать мужа и решила сыграть свадьбу без него. Организовать церемонию ей помогли сотрудники дома престарелых, в котором живет пенсионерка.

"Это то, чего я всегда хотела. Мне всегда хотелось выйти замуж и жить счастливой жизнью", - рассказала американка.

Фидели добавила, что была помолвлена в 1965 году, но свадьба так и не состоялась.

Дочь пенсионерки, Донна, тоже была полна решимости осуществить мечту матери. Кроме того, на церемонию были приглашены друзья Дотти.