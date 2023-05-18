Одинокая 77-летняя женщина вышла замуж за себя

77-летняя одинокая жительница дома престарелых в городе Гошен, штат Огайо, США, вступила в брак с собой. Об этом сообщает Today.

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Дороти Фидели впервые вышла замуж в 1965 году, однако развелась спустя девять лет. По словам женщины, церемония бракосочетания была короткой: она и ее бывший муж обменялись клятвами, а затем он пошел на работу, а она домой. «На мне было черное платье, так что я была обречена еще до начала свадьбы», — пошутила она.

Женщина всю жизнь мечтала о пышной свадьбе, но всегда думала, что в ее возрасте это сделать невозможно. Однако недавно она все-таки решила выйти замуж за человека, который всю жизнь был рядом с ней и поддерживал ее — за себя. Фидели обратилась к управляющему ее домом престарелых и своей дочери, чтобы они помогли ей провести церемонию бракосочетания.

Свадьба состоялась 13 мая в общей комнате дома престарелых. На церемонию пришли соседи и друзья Фидели, а также ее дети и внуки. В комнате стояла арка из воздушных шаров, гостей угощали двухъярусным белым тортом, украшенный красными розами, а также печеньем в форме сердец и бутербродами в форме свадебных колокольчиков. Фидели надела на церемонию белое платье с прозрачными длинными рукавами, серебряный пояс и фату. «Я нервничала, но потом была очень счастлива», — говорит женщина.

По словам Фидели, она часто веселит жителей дома престарелых, надевая забавные наряды и совершая необычные поступки. Она рассчитывала, что свадьба поднимет настроение постояльцам. Однако церемония бракосочетания превратилась в трогательное событие как для Фидели, так и для присутствующих. Женщина смогла осуществить заветную мечту и поблагодарила дочь за организацию праздника. «Это лучшее, что со мной когда-либо было, не считая рождения детей», — утверждает она.