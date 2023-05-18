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Тайский бизнесмен дважды в день пьет крокодиловую кровь

Мужчина из Таиланда дважды в день пьет крокодиловую кровь, чтобы оставаться в хорошей форме, пишет Oddity Central.

Тайский бизнесмен дважды в день пьет крокодиловую кровь
© Газета.Ru

52-летний Рожакорн Нанон начинает свое утро со стакана крокодиловой крови, смешанной с тайским спиртным напитком, и выпивает такой же коктейль перед сном. Бизнесмен утверждает, что раньше он был физически слабым, но благодаря коктейлю обрел силы, и его жизнь изменилась к лучшему.

Народный целитель, у которого Рожакорн покупает необходимые ингредиенты, тоже считает, что такая смесь улучшает кровообращение, укрепляет эритроциты, увеличивает количество тромбоцитов и лейкоцитов, а также питает яйцеклетки и сперматозоиды.

Для приготовления коктейля обычно приносят в жертву крокодилов в возрасте от трех до четырех лет, потому что в это время они наиболее сильны.

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