Тайский бизнесмен дважды в день пьет крокодиловую кровь

Мужчина из Таиланда дважды в день пьет крокодиловую кровь, чтобы оставаться в хорошей форме, пишет Oddity Central.

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52-летний Рожакорн Нанон начинает свое утро со стакана крокодиловой крови, смешанной с тайским спиртным напитком, и выпивает такой же коктейль перед сном. Бизнесмен утверждает, что раньше он был физически слабым, но благодаря коктейлю обрел силы, и его жизнь изменилась к лучшему.

Народный целитель, у которого Рожакорн покупает необходимые ингредиенты, тоже считает, что такая смесь улучшает кровообращение, укрепляет эритроциты, увеличивает количество тромбоцитов и лейкоцитов, а также питает яйцеклетки и сперматозоиды.