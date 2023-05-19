В Индии прошел дождь из червей, пишет Daily Mail. По словам очевидцев, происходящее им напомнило библейскую чуму.

Необычный дождь прошел в штате Ост-Индия, граничащем с Непалом. Местные жители, испугавшись происходящего, спрятались по домам, закрыв окна и двери. Теперь специалисты пытаются установить, что стало причиной такого природного явления.

Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако люди еще долго не могли покинуть свои дома и выйти на улицу из-за большого слоя насекомых, упавших на землю.