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В Индии прошел дождь из червей

В Индии прошел дождь из червей, пишет Daily Mail. По словам очевидцев, происходящее им напомнило библейскую чуму.

В Индии прошел дождь из червей
© Газета.Ru

Необычный дождь прошел в штате Ост-Индия, граничащем с Непалом. Местные жители, испугавшись происходящего, спрятались по домам, закрыв окна и двери. Теперь специалисты пытаются установить, что стало причиной такого природного явления.

Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако люди еще долго не могли покинуть свои дома и выйти на улицу из-за большого слоя насекомых, упавших на землю.

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