Девочка испугала мать рассказами о прошлой жизни

Восьмилетняя девочка испугала мать, рассказав ей о своей реинкарнации. Об этом сообщает Daily Star.

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Мать двоих детей из США по имени Эшли поделилась в TikTok странными рассказами маленькой дочери о своей прошлой жизни. Восьмилетняя девочка утверждает, что помнит, как попала в автокатастрофу в 1942 году.

Уже в пять лет она уверяла мать, что пережила реинкарнацию и лишь «притворяется», когда называет себя дочерью Эшли. В тот раз женщина попросила подробнее рассказать об этом и сохранила ее историю в заметках на телефоне.

Ты моя новая мама, моя настоящая мама умерла очень-очень давно. А потом я вернулась, и ты стала моей мамой, — слова дочери Эшли о прошлой жизни.

Дочь объяснила, что ее отца звали Сэмюэль, а имени матери она точно не помнит, но оно заканчивалось на -ина. Возможно, ее звали Кристина или Валентина. По словам ребенка, семья ехала в автомобиле в 1942 году. Отец был за рулем, а мать сидела рядом с ним на пассажирском сиденье. Девочка, ее сестра и брат находились сзади, при этом она сидела прямо за матерью. Когда машина стала поворачивать налево, в нее на большой скорости врезался другой автомобиль.

Когда девочке исполнилось восемь, Эшли спросила ее, помнит ли она свою прошлую жизнь. К ее удивлению, дочь ответила, что все помнит, хотя воспоминания стали «более смутными».