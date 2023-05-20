Российские фанаты массово пишут Стэйтему "пацанские цитаты"

Российские фанаты массово пишут актеру Джейсону Стэйтему фразы из "пацанских цитатников"
В социальных сетях актера Джейсона Стэйтема, который часто становился героем мемов из так называемых "пацанских цитатников", появилось огромное количество изречений оттуда. Фанаты из России массово оставляют в комментариях к его публикациям изречения, которые актер никогда не произносил.
Среди "пацанских" цитат как фразы с глубоким смыслом, так и бессмысленные выражения. Изречения обоих типов появились в аккаунте актера и вызвали недоумение у англоговорящих пользователей. Так, в комментариях к постам Стэйтема можно встретить следующие афоризмы:
"Жи-ши пиши от души"
"Взял нож — режь, взял бутер — ешь"
"Мама учила не ругаться матом, но жизнь научила не ругаться матом при маме".