Российские фанаты массово пишут Стэйтему "пацанские цитаты"

В социальных сетях актера Джейсона Стэйтема, который часто становился героем мемов из так называемых "пацанских цитатников", появилось огромное количество изречений оттуда. Фанаты из России массово оставляют в комментариях к его публикациям изречения, которые актер никогда не произносил.