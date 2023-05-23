Ребенок в кроссовках Nike на полотне XVII века

Картина, написанная около 400 лет назад, "Портрет мальчика" работы нидерландского художника Фердинанда Бола, вызвала бурную полемику в сети. Спорами заинтересовались СМИ. "Новости.Mail.ru" цитируют материал издания LADbible.

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Между искусствоведами давно царили разногласия по поводу сюжета картины: одни утверждали, что живописец сделал портрет собственного восьмилетнего сына, другие – что это отпрыск некоего виноторговца. Но такой спор вряд ли бы привлек внимание всего мира. А вот деталь из далекого будущего всколыхнула не только ряды эстетов.

Очень интересно то, во что обут мальчик. Его черные ботиночки очень похожи… на кроссовки Nike с их логотипом в форме галочки. При этом полотно создано в 1652 году, а компания по производству спортивной обуви была основана в 1964-м, то бишь спустя 312 лет. А узнаваемый логотип Nike придуман в 1971 году.

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