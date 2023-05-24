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«Одержимая» злым духом секс-кукла напугала владельца

В Таиланде мужчина купил у неизвестного продавца подержанную секс-куклу, которая, по его словам, оказалась «одержима злым духом» и напугала его. Об этом сообщает Daily Star.

«Одержимая» злым духом секс-кукла напугала владельца
© Lenta.ru

Коллекционер секс-кукол и автор блога Imaginary Diary of a Drink Vendor рассказал подписчикам, что его преследует одна из его секс-кукол. Мужчина утверждает, что собирает кукол в качестве моделей для рисования и не использует их в сексуальных целях. Последний экземпляр он приобрел онлайн. По его словам, незнакомый посредник сам связался с ним и предложил куклу в идеальном состоянии по очень демократичной цене. Дешевизна объяснялась неприятным инцидентом, который якобы случился с товаром.

Коллекционер потратил на покупку около 55 тысяч рублей, затем причесал куклу, нарядил ее и поместил в свою коллекцию. Однако пришедшую к нему домой девушку неприятно поразило новое приобретение. Она сказала мужчине, что ей кажется, будто они с куклой слишком похожи друг на друга. Коллекционер согласился, что рост куклы и тип ее фигуры напоминают его девушку, но в остальном это просто реалистичная модель, которая должна походить на женщину.

В конце концов мужчина поместил куклу в спальню на втором этаже дома и повернул ее голову в сторону двери, но скоро начал ощущать, что кукла словно наблюдает за ним. Однажды он услышал стук наверху, а когда поднялся, то обнаружил лежащую на полу расческу. При этом волосы куклы были спутаны, хотя мужчина помнит, что причесывал ее. В итоге коллекционер пришел к выводу, что в куклу вселился какой-то дух.

Он обратился к посреднику, у которого купил куклу, но тот отказался раскрывать имя бывшего владельца. Теперь коллекционер полон решимости узнать, что же произошло с куклой в прошлом и почему предыдущий владелец решил избавиться от нее.

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