Женщина опоздала на работу и столкнулась с реакцией босса

Пользовательница TikTok под ником Porshia Vonne опубликовала ролик, в котором сообщила, что опоздала на работу и столкнулась с неожиданной реакцией начальника. По словам женщины, он вызвал полицию и обвинил ее в нападении.

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Авторша видео рассказала, что босс отказался пустить ее на работу из-за того, что она опоздала на полчаса, и позвонил в полицию.

«Он сказал копам, что я оскорбила его и причинила физический вред», — уточнила она.

Блогерша заверила, что не трогала своего начальника и не пыталась унизить его словесно.

В следующем видео Porshia Vonne заявила, что отправилась в полицию, чтобы доказать свою невиновность. Как отметила пользовательница, она начала собирать доказательства того, что обвинения ее начальника являются ложными.