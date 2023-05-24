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Леопард похитил собаку из-под бока спящего мужчины и попал на видео

Леопард в индийском городе Пуна, штат Махараштра, подкрался к спящему мужчине и похитил его собаку, после чего скрылся. Животное попало на видео, на которое обратило внимание издание Times of India.

Леопард похитил собаку из-под бока спящего мужчины и попал на видео
© Lenta.ru

На записи видно, как хищник бесшумно подбирается к мужчине, спящему на установленной на улице раскладушке, и хватает собаку, которая неподалеку. При этом леопард не нападает на человека.

Владелец собаки проснулся, когда леопард уже убегал со своей жертвой. В результате произошедшего мужчина остался невредим и даже не сразу понял, что произошло.

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