Узнавшая о беременности американка родила через 15 минут

Жительница США приняла боль в животе за аппендицит и приехала в больницу, где ей сказали о том, что она беременна. Женщина родила через 15 минут.

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Необычный случай произошел в штате Индиана, США. Женщина рассказала в социальной сети, что родила ребенка через 15 минут после того, как узнала, что беременна.

Она отметила, что действительно не знала о беременности и не ощущала симптомы, характерные для этого периода. Кроме того, во время беременности женщина похудела на 13 килограммов и стала стройнее. Позже врачи объяснили ей, что это была скрытая беременность.

Американка почувствовала сильную боль в животе и обратилась за помощью в местную больницу. Когда врач осматривал ее, то заметил на экране что-то похожее на маленькие ножки. После этого женщина закричала, и доктор увидел, что она рожает.