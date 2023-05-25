Заклинатели плясками выманили 260 червей на поверхность земли

В британском городе Фалмут, графство Корнуолл, участники ежегодного Чемпионата по заклинанию червей выманили 260 беспозвоночных на поверхность земли с помощью музыки и плясок и побили рекорд. Об этом сообщает Cornwall Live.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Соревнование прошло в воскресенье, 21 мая. Его организовала 31-летняя художница Джорджия Джендалл. По словам женщины, черви уже давно стали частью ее творчества. Перед началом чемпионата Джендалл напомнила заклинателям червей о правилах участия: на мероприятии запрещается использовать электрические приборы, а также выкапывать или самостоятельно вытаскивать червей из земли. Каждой команде участников выделили по участку площадью два квадратных метра, откуда за 30 минут нужно было выманить как можно больше беспозвоночных.

Заклинатели привлекали червей разными способами: играли на музыкальных инструментах, стучали по земле садовыми инструментами и другими предметами, а также танцевали. В общей сложности участникам удалось выманить 260 червей за полчаса. В соревновании победила команда, собравшая 20 червей с помощью большого барабана и множества садовых инструментов. Участники установили новый рекорд Фалмута.

Чемпионат по выманиванию дождевых червей проходит в Великобритании с 1980 года. Победитель определяется по количеству собранных животных. Мировой рекорд, зафиксированный Книгой рекордов Гиннесса, был установлен в 2009 году 10-летней Софи Смит из английской деревни Уилластон, графство Чешир. Ей удалось собрать 567 червей с помощью вилок, которые она втыкала в землю, и палок, которыми она ударяла по ним, создавая вибрацию и выманивая беспозвоночных на поверхность.