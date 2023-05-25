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Бразильянка умерла, съев отравленный шоколад, который ей прислали на день рождения

Жительница Бразилии умерла, съев отравленный шоколад, который ей прислал неизвестный, пишет Mirror. Теперь полицейские пытаются найти отправителя.

Бразильянка умерла, съев шоколад, который ей прислали на день рождения
© Газета.Ru

Линдачи Вьегас Батиста де Карвалью получила цветы и сладости от неизвестного лица на день рождения. Когда 54-летняя женщина откусила подаренный шоколад, ей стало резко плохо, и она потеряла сознание. Приехавшие на вызов медики лишь зафиксировали смерть бразильянки.

На данный момент полиция расследует инцидент. Ожидается, что анализ шоколада будет завершен в течение 30 дней. Родственники погибшей также утверждают, что накануне трагедии ей угрожали в социальных сетях.

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