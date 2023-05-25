Бразильянка умерла, съев шоколад, который ей прислали на день рождения

Жительница Бразилии умерла, съев отравленный шоколад, который ей прислал неизвестный, пишет Mirror. Теперь полицейские пытаются найти отправителя.

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Линдачи Вьегас Батиста де Карвалью получила цветы и сладости от неизвестного лица на день рождения. Когда 54-летняя женщина откусила подаренный шоколад, ей стало резко плохо, и она потеряла сознание. Приехавшие на вызов медики лишь зафиксировали смерть бразильянки.