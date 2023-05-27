Медведь ворвался на кондитерский склад
Склад со сладостями в городе Эйвон (штат Коннектикут, США) оказался разорен медведем. Черный медведь ворвался в хранилище кондитерских изделий.
«Голодный черный медведь ворвался на склад кондитерской в штате Коннектикут, напугал нескольких работников и съел 60 капкейков, прежде чем сбежать прочь», – пишет информационное агентство Associated Press.
Медведя удалось отпугнуть сигналами автомашин. Где сейчас уже сытый хищник – неизвестно. В результате ЧП люди и медведи не пострадали.
Ранее «Свободная пресса» писала о том, что у жителей Мелитополя возникли проблемы с телефонной связью и доступом в интернет.