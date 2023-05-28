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Wales Online: жених отомстил неверной невесте прямо на свадебном фуршете

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wales Online, в Великобритании обманутый жених нашел способ поквитаться с неверной невестой.

Wales Online: жених отомстил неверной невесте прямо на свадебном фуршете
© FBM.ru

Историю, которая вызвала массовое одобрение пользователей, рассказала ведущая подкаста The Unfiltered Bride в TikTok Джорджи Митчелл.

Жених перед свадьбой узнал, что его избранница, которую он собирается вести к алтарю, закрутила тайный роман с шафером.

Но обманутый жених не стал выяснять отношения и отменять свадьбу. Вместо этого он нанял частных детективов, которые зафиксировали на фото похождения невесты.

На свадебном фуршете жених перед тем, как сказать традиционную речь, раздал всем гостям запечатанные конверты и предложил вскрыть их и ознакомиться с содержимым. Пока гости в изумлении разглядывали пикантные фото новобрачной и шафера, молодой супруг вместе с родственниками ушел с банкета. А опозоренной изменнице и ее родне пришлось полностью оплатить стоимость еды и напитков.

Пользователи пришли в восторг от действий обманутого жениха, который закрутил такую интригу, что хоть кино снимай.

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