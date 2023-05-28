Уронивший в воду телефон индийский чиновник приказал осушить дамбу
В Индии местный чиновник уронил в воду телефон, а после этого приказал полностью осушить водоем.
Чиновник по имени Раджеш Вишвас приказал осушить дамбу Херкатта в одном из индийских штатов. Сообщается, что он делал селфи и уронил в воду телефон марки Samsung. Водолазы принялись к поиску гаджета, но ничего не обнаружили.
После этого чиновник заплатил за доставку и использование дизельного насоса, который в течение трех дней откачивал воду. По сообщению Вишваса, в телефоне находились важные правительственные данные. В итоге, чиновника уволили, сообщили Газета.ru со ссылкой на BBC.