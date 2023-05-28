Уронивший в воду телефон индийский чиновник приказал осушить дамбу

В Индии местный чиновник уронил в воду телефон, а после этого приказал полностью осушить водоем.

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Чиновник по имени Раджеш Вишвас приказал осушить дамбу Херкатта в одном из индийских штатов. Сообщается, что он делал селфи и уронил в воду телефон марки Samsung. Водолазы принялись к поиску гаджета, но ничего не обнаружили.