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Уронивший в воду телефон индийский чиновник приказал осушить дамбу

В Индии местный чиновник уронил в воду телефон, а после этого приказал полностью осушить водоем.

Уронивший в воду телефон индийский чиновник приказал осушить дамбу
© Vse42.ru

Чиновник по имени Раджеш Вишвас приказал осушить дамбу Херкатта в одном из индийских штатов. Сообщается, что он делал селфи и уронил в воду телефон марки Samsung. Водолазы принялись к поиску гаджета, но ничего не обнаружили.

После этого чиновник заплатил за доставку и использование дизельного насоса, который в течение трех дней откачивал воду. По сообщению Вишваса, в телефоне находились важные правительственные данные. В итоге, чиновника уволили, сообщили Газета.ru со ссылкой на BBC.

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