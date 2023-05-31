Мужчина отбился от схватившего его за голову крокодила и выжил

Житель австралийского города Брисбен отбился от трехметрового гребнистого крокодила, который напал на него во время купания. Об этом сообщает Daily Mail.

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51-летний Маркус Макгован вместе с женой отправился в путешествие по островам сэра Чарльза Харди. Вместе с группой туристов он плавал с маской и ластами на мелководье вдоль берега мыса Йорк. Неожиданно сзади на австралийца напал трехметровый гребнистый крокодил и схватил его за голову.

Макгован сумел разжать челюсти рептилии и высвободиться, однако она бросилась на него еще раз. На этот раз мужчина оттолкнул крокодила, получив при этом укус в руку.

Австралиец сумел высвободиться и добраться до лодки. Пострадавшего экстренно доставили в больницу на острове Терсди, а на следующий день на вертолете перевезли в город Кэрнс, штат Квинсленд. В настоящее время состояние Макгована оценивается как стабильное.

Гребнистые крокодилы, обитающие в Австралии, представляют серьезную опасность для людей, поскольку могут плавать в соленой воде и часто подкарауливают добычу в прибрежной морской зоне. Их длина может превышать пять метров.