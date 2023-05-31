Американец набил медведю морду за охоту на его куриц
Житель США спас своих кур от медведя. Он выстрелил в него из ружья, а потом подрался с ним, сообщает Управление рыбных ресурсов и охраны природы штата Орегон.
Инцидент произошел в городе Ла-Гранд. Хищник повадился ходить к дому мужчины за курами. Хозяин схватил ружье и выстрелил в зверя.
Однако тот не пострадал и через какое-то время вернулся за добычей. Тогда мужчина вступил с ним в рукопашную схватку и смог выжить. Он получил серьезные травмы. Врачи оказывают помощь пострадавшему.