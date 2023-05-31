Американец набил медведю морду за охоту на его куриц

Житель США спас своих кур от медведя. Он выстрелил в него из ружья, а потом подрался с ним, сообщает Управление рыбных ресурсов и охраны природы штата Орегон.

© Слово и Дело

Инцидент произошел в городе Ла-Гранд. Хищник повадился ходить к дому мужчины за курами. Хозяин схватил ружье и выстрелил в зверя.