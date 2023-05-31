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Американец набил медведю морду за охоту на его куриц

Житель США спас своих кур от медведя. Он выстрелил в него из ружья, а потом подрался с ним, сообщает Управление рыбных ресурсов и охраны природы штата Орегон.

Американец набил медведю морду за охоту на его куриц
© Слово и Дело

Инцидент произошел в городе Ла-Гранд. Хищник повадился ходить к дому мужчины за курами. Хозяин схватил ружье и выстрелил в зверя.

Однако тот не пострадал и через какое-то время вернулся за добычей. Тогда мужчина вступил с ним в рукопашную схватку и смог выжить. Он получил серьезные травмы. Врачи оказывают помощь пострадавшему.

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