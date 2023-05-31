Женщина ворвалась в ресторан и сделала салат на 40 тысяч рублей

Жительница американского Ром, штат Джорджия, ворвалась в помещение закрытого на ночь ресторана и испортила продукты на 500 долларов (около 40 тысяч рублей). Об этом сообщает WSB-TV.

Полиция арестовала 23-летнюю Келли Элизабет Туитт после того, как она каким-то образом проникла в ресторан Harvest Moon после закрытия. В заведении ночная взломщица отправилась на кухню и начала готовить салат. По данным сотрудников правоохранительных органов, женщина прикасалась к продуктам голыми руками, что сделало их непригодными к употреблению. О каких именно ингредиентах идет речь, в полиции не уточнили.