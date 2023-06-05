Беременная узнала пол будущего ребенка и устроила погром

Беременная женщина из США устроила погром перед гостями, когда узнала пол будущего ребенка. Об этом сообщает Indy100.

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Будущая мать, для которой устроили традиционную американскую вечеринку по объявлению пола ребенка, впала в истерику, услышав, что у нее родится девочка. Она сорвала праздничный баннер, испортила торт и начала пинать ногами стулья и столы. Как позже выяснилось, такая реакция случилась у американки из-за того, что у нее уже есть дочь, а она очень хотела мальчика.

Гости вечеринки сняли истерику женщины на видео и выложили его в TikTok, где оно стало вирусным. Ролик набрал больше миллиона просмотров и сотни комментариев. Некоторые пользователи заявили, что пол ребенка неважен, главное — чтобы он был здоровым.

Другие посочувствовали нерожденному младенцу и сказали, что ушли бы с вечеринки, если бы хозяйка начала так себя вести.

«У меня просто челюсть отвисла. Я бы взяла свой подарок и уехала бы оттуда. Уму непостижимо», — написала одна женщина.

Однако третья группа комментаторов отнеслась к реакции будущей матери с пониманием и высказала ей слова поддержки:

«Я тоже вел себя как дурак, когда узнал. Держись, сестренка, все будет нормально».