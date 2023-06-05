Мужчина «превратился в Кинг-Конга» из-за цветной капусты и сел в тюрьму

Житель британского города Дауненд, графство Эйвон, возмутился тем, что ему подали на день рождения блюдо из цветной капусты с сыром, напал на возлюбленную и сел в тюрьму. Об этом сообщает Bristol Live.

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Женщина рассказала в суде, что 46-летний Тимоти Робинсон «превратился в Кинг-Конга» во время праздничного ужина и глядя ей в глаза, спросил:

«Хочешь увидеть настоящего Тимоти?».

После этого он схватил хлебный нож из ящика и поднес его к лицу британки. Подруга пары, присутствовавшая за столом, задержала руку мужчины, но в ответ он «схватил ее за горло и сжал его», сказано в протоколе.

Робинсон признал вину в двух нападениях, удушении, нанесении телесных повреждений и угрозах с использованием ножа. Судья Майкл Лонгман приговорил его к двум годам и девяти месяцам тюрьмы.

Лонгман отметил, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к партнерше и в других ситуациях. Тяжесть преступлений усугубил тот факт, что Робинсон находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд наложил запрет на любые контакты британца с потерпевшей на пять лет.