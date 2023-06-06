Дикий козел столкнул со скалы туристку и довел до обморока ее друга

Дикий горный козел напал на группу туристов в регионе Альпухарра на юге Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

© Lenta.ru

Уточняется, что агрессивное животное столкнуло со скалы 64-летнюю туристку из Нидерландов, а затем напало на двух ее друзей и довело одного из них до обморока. Женщина пролетела 20 метров вниз и приземлилась на нависающий уступ, сломав оба запястья.

Раненых испуганных туристов нашел местный пастух. Он вызвал спасательный вертолет, который доставил их в больницу. Пострадавшую голландку поисковая группа обнаружила не сразу. Из-за непогоды ее не получилось оперативно эвакуировать, и женщине пришлось провести ночь в заброшенном фермерском доме. Только утром ее передали врачам.