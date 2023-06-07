Обнаружено доказательство путешествия во времени на картине 1937 года

Сторонники теорий заговора заявили, что обнаружили доказательство путешествия во времени на картине художника Умберто Романо 1937 года. Об этом пишет The Sun.

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На фреске на здании почтамта в Спрингфилде, штат Массачусетс, США, изображен мореплаватель и торговец Уильям Пинчон, рядом с ним находятся коренные американцы, проживавшие в этой местности. Пользователи сети заметили, что в руках у одного из коренных жителей находится вещь, которая похожа на гаджет из XXI века — смартфон.

По их мнению, предмет напоминает одну из моделей Apple, что доказывает то, что путешественники во времени перенесли современные технологии в прошлое.

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Эксперт по искусству Брайан Андерсон, в свою очередь, предположил, что вещь в руках у представителя коренного населения — зеркало.