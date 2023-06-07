$81.46+0.2187.17+0.21

В сети обнаружили доказательство путешествия во времени на картине 1937 года

Сторонники теорий заговора заявили, что обнаружили доказательство путешествия во времени на картине художника Умберто Романо 1937 года. Об этом пишет The Sun.

Обнаружено доказательство путешествия во времени на картине 1937 года
© Lenta.ru

На фреске на здании почтамта в Спрингфилде, штат Массачусетс, США, изображен мореплаватель и торговец Уильям Пинчон, рядом с ним находятся коренные американцы, проживавшие в этой местности. Пользователи сети заметили, что в руках у одного из коренных жителей находится вещь, которая похожа на гаджет из XXI века — смартфон.

По их мнению, предмет напоминает одну из моделей Apple, что доказывает то, что путешественники во времени перенесли современные технологии в прошлое.

Lenta.ru

Эксперт по искусству Брайан Андерсон, в свою очередь, предположил, что вещь в руках у представителя коренного населения — зеркало.

«То, как мужчина держит его, если он действительно смотрит на свое собственное лицо, отражающееся в нем, безусловно, имеет смысл», — сказал он.

3
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители