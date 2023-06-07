Зачем японский клерк женился на кукле

Японец Акихико Кондо убеждает всех, что живет душа в душу со своей супругой Мику Хацунэ. А то, что она существует только в виртуальном мире, где является популярной певицей, его не смущает. По его признанию, отношения с вымышленным персонажем спасли ему жизнь и помогли справиться с психологическими трудностями.

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Вместе с тем далеко не все в окружении 39-летнего японца спокойно отреагировали на столь нетрадиционный выбор спутницы жизни. К примеру, мать Кондо-сана наотрез отказалась присутствовать на его свадьбе, которая прошла в одной из токийских часовен. Пожилая дама посчитала, что ее отпрыск окончательно спятил, раз завел отношения с голограммой.

Японец работает простым клерком в школе столичного мегаполиса. Чтобы материализовать супругу, он заказал куклу в виде Мики Хацунэ с длинными бирюзовыми волосами. Кондо признался журналистам, что чувствует себя счастливым, ежедневно общается со своей суженой и даже делает ей комплименты. "Я ухожу на работу" и "Ты сегодня классно выглядишь" - такие фразы достаточно часто звучат в его квартире.

Кондо-сан рассказывает, что впервые почувствовал симпатию к вымышленным героям еще в школьные годы. Парень всегда хотел быть популярным и среди обычных девчонок. Но его робкие попытки и несмелые признания в любви не привели к взаимности. Его комплексы усугубили издевки коллег. Не помогли даже визиты к психологу. И только с Мики Хацунэ он познал счастье.