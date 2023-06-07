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Компания уволила сотрудника после того, как он уходил в туалет на 6 часов в день

Insider: Компания в Китае уволила сотрудника, проводившего по 6 часов в день в туалете.

Компания уволила сотрудника после того, как он уходил в туалет на 6 часов в день
© globallookpress.com

Компания в Китае уволила сотрудника, который тратил шесть часов на походы в туалет в рабочее время, пишет Insider. Мужчина ссылался на то, что у него проблемы со здоровьем.

Как рассказал бывший сотрудник компании по фамилии Ван, после перенесенной операции он был вынужден отлучаться в туалет, находясь на рабочем месте. Однако руководству компании не нравилось, что мужчина мог находиться в уборной в общей сумме около шести часов, ходя туда около 20 раз за смену.

В итоге Вана уволили с работы, а его работодатель сослался на положения инструкции для персонала, касающиеся опозданий, досрочного ухода с работы и прогулов. Однако мужчина не согласился с действиями начальства и подал в суд, пытаясь восстановиться в должности.

Суд постановил, что пребывание Вана в туалете не соответствовало «разумным и нормальным физиологическим потребностям», поэтому отказал в удовлетворении иска.

Другая сотрудница компании в Китае пожаловалась, что ее отправили убирать туалет в первый день на новой работе.

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