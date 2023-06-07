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Рыбак оседлал двухметровую акулу в США

В США рыбак из штата Флорида поймал акулу и оседлал ее. Об этом сообщает Daily Mail.

Рыбак оседлал двухметровую акулу в США
© Lenta.ru

Мужчина с приятелями попали на видео, которое сняла посетительница пляжа города Панама-Сити-Бич. На кадрах видно, как они вытаскивают пойманную на крючок двухметровую акулу на берег. Хищная рыба пытается вырваться и бьет хвостовым плавником по спине одного из рыбаков, после чего он спотыкается и падает в воду.

Через несколько мгновений мужчина поднимается и садится на акулу. Посетители пляжа смеются за кадром, когда рыбак пытается удержать хищную рыбу, сидя на ней верхом. Спустя некоторое время мужчины вытащили крючок из пасти акулы и отпустили ее обратно в океан.

Кадр из видео

Видео вызвало возмущение в сети. Многие пользователи обвинили рыбаков в том, что они издевались над рыбой и оседлали ее ради развлечения.

«Глупые идиоты. Как жаль, что мужчина не уплыл с акулой в океан и не превратился в ужин. Еще большие идиоты те, кто стоял рядом с ним и смеялся. Оставьте природу в покое, люди!!!» — написал один из возмущенных пользователей.

Другие заявили, что подобные инциденты часто случаются на пляжах Флориды и не являются чем-то особенным. Некоторые люди предположили, что мужчины, наоборот, хотели как можно быстрее помочь акуле освободиться от крючка и отпустить ее в океан.

Ранее сообщалось, что дайверы накормили четырех акул-людоедов у берегов Южно-Африканской Республики и сняли их с близкого расстояния. В ролике трехметровая хищница схватила кусок рыбы, закрепленный на стальном тросе.

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