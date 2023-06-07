Девушка перестала брить волосы на теле и разбогатела

Жительница Сиэтла с никнеймом Itty Bitty Cherry в сети рассказала, что получила образование в сфере делового администрирования. При этом она думала, что будет вести жизнь офисного работника, однако впоследствии завела аккаунт на упомянутом сайте. Всего девушка начала набирать популярность у пользователей благодаря растительности, которую перестала удалять на ногах, в подмышечных впадинах и зоне промежности.

«Мои поклонники требовали, чтобы я везде отращивала волосы. И по мере того как росли мои волосы, рос и мой банковский счет», — заявила девушка, отметив, что зарабатывает 20 тысяч долларов (примерно 1,6 миллиона рублей) в месяц на обнаженных фото. В то же время американка добавила, что готова побриться, если ей предложат за это «очень много денег».

В апреле сообщалось, что бывшая бездомная Шантанья Бекфорд с Ямайки, которая переехала в Англию вместе с матерью в девять лет, завела блог о макияже на YouTube и начала зарабатывать около миллиона рублей в месяц. Инфлюэнсерша рассказала, что из-за нищеты работала уборщицей с 12 лет. Когда девушка достигла совершеннолетия, ее мать вернулась на родину. В течение следующего года поступившей в колледж Бекфорд пришлось ночевать у друзей и коллег. После окончания учебного заведения героиня материала провела еще один год в приютах для бездомных и хостелах.