Агрессивные коровы напали на женщину и отправили ее в больницу

В США агрессивные коровы набросились на женщину недалеко от города Супериор, штат Колорадо, и отправили ее в больницу. Об этом сообщает Times-Call.

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Стадо из 15-20 коров напало на спортсменку, совершавшую пробежку. Очевидец инцидента рассказал, что когда увидел женщину, она лежала на земле, пыталась защититься от окруживших ее парнокопытных. Мужчина позвонил в службу спасения. Рейнджеры прибыли на место происшествия в течение 15 минут. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние на данный момент неизвестно.

В результате нападения тропа была временно заблокирована. Ее вновь открыли после того, как фермер, который арендует там землю, вернул скот в загон. Одна из рейнджеров рассказала, что, по всей видимости, коровы повели себя агрессивно, так как защищали телят.