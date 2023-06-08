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Агрессивные коровы напали на женщину и отправили ее в больницу

В США агрессивные коровы набросились на женщину недалеко от города Супериор, штат Колорадо, и отправили ее в больницу. Об этом сообщает Times-Call.

Агрессивные коровы напали на женщину и отправили ее в больницу
© Lenta.ru

Стадо из 15-20 коров напало на спортсменку, совершавшую пробежку. Очевидец инцидента рассказал, что когда увидел женщину, она лежала на земле, пыталась защититься от окруживших ее парнокопытных. Мужчина позвонил в службу спасения. Рейнджеры прибыли на место происшествия в течение 15 минут. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние на данный момент неизвестно.

В результате нападения тропа была временно заблокирована. Ее вновь открыли после того, как фермер, который арендует там землю, вернул скот в загон. Одна из рейнджеров рассказала, что, по всей видимости, коровы повели себя агрессивно, так как защищали телят.

Ранее сообщалось, что коровы в городе Бун, США, задержали подозреваемого в совершении преступления, который пытался скрыться от полиции, и сдали его властям. Животные собрались вместе и привели офицеров к месту его укрытия.

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