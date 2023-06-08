В Великобритании выпустили дезодорант с ароматом пива
Бренд многоразовых дезодорантов Fussy в сотрудничестве с компанией BrewDog выпустил дезодорант, вдохновленный пивом, в преддверии Дня отца, который отмечается 18 июня. Об этом сообщается на сайте Industry.beauty.
Дезодоранты бренда сертифицированы как углеродно-нейтральные, не содержат пластика, и имеют упаковку полностью перерабатываемую. Новинка с ароматом пива оставляет «смелый, хмельной и тропический» аромат. Он сочетает в себе натуральные ингредиенты Fussy и не содержащие пластика компостируемые наполнители, а также сертифицированный продукт Punk IPA.
«Это было очень весело. Это безумие, насколько удивительный тропический аромат исходит от нашего первого в истории пивного дезодоранта. Он пахнет совсем как настоящий напиток», — рассказал директор по маркетингу Лорен Кэррол.
Стоимость средства составляет всего £15.