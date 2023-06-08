В Великобритании выпустили дезодорант с ароматом пива

Бренд многоразовых дезодорантов Fussy в сотрудничестве с компанией BrewDog выпустил дезодорант, вдохновленный пивом, в преддверии Дня отца, который отмечается 18 июня. Об этом сообщается на сайте Industry.beauty.

Дезодоранты бренда сертифицированы как углеродно-нейтральные, не содержат пластика, и имеют упаковку полностью перерабатываемую. Новинка с ароматом пива оставляет «смелый, хмельной и тропический» аромат. Он сочетает в себе натуральные ингредиенты Fussy и не содержащие пластика компостируемые наполнители, а также сертифицированный продукт Punk IPA.