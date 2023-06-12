$82.64+0.5589.01+0.97

Прыжки через младенцев устроили на фестивале в Испании

Прыжки демонов через младенцев. Так в Испании отметили религиозный праздник Эль Колачо, передает «МИР 24».

Прыжки через младенцев устроили на фестивале в Испании
© Мир24

Импровизированные кроватки поставили на улицах города Кастрильо де Мурсия. На них кладут всех детей, родившихся в этом году. Через них перепрыгивают мужчины, которые нарядились демонами. Считается, что после этого злой дух – его там называют Колачо – убегает из населенного пункта и уносит с собой все грехи и болезни младенцев.

«Колачо – это воплощение дьявола. Традиция существует уже 400 лет. Она из язычества. Но мы верим в нее и кладем своих детей на матрасы», – отметил отец ребенка Диего Пенья.

Несмотря на языческие корни этой традиции, испанская церковь ее поощряет. После прыжков ряженых архиепископ провинции благословляет младенцев и окропляет святой водой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители