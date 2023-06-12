Прыжки через младенцев устроили на фестивале в Испании
Прыжки демонов через младенцев. Так в Испании отметили религиозный праздник Эль Колачо, передает «МИР 24».
Импровизированные кроватки поставили на улицах города Кастрильо де Мурсия. На них кладут всех детей, родившихся в этом году. Через них перепрыгивают мужчины, которые нарядились демонами. Считается, что после этого злой дух – его там называют Колачо – убегает из населенного пункта и уносит с собой все грехи и болезни младенцев.
«Колачо – это воплощение дьявола. Традиция существует уже 400 лет. Она из язычества. Но мы верим в нее и кладем своих детей на матрасы», – отметил отец ребенка Диего Пенья.
Несмотря на языческие корни этой традиции, испанская церковь ее поощряет. После прыжков ряженых архиепископ провинции благословляет младенцев и окропляет святой водой.