Прыжки через младенцев устроили на фестивале в Испании

Импровизированные кроватки поставили на улицах города Кастрильо де Мурсия. На них кладут всех детей, родившихся в этом году. Через них перепрыгивают мужчины, которые нарядились демонами. Считается, что после этого злой дух – его там называют Колачо – убегает из населенного пункта и уносит с собой все грехи и болезни младенцев.