Бельгиец инсценировал свою смерть, чтобы преподать семье урок

Житель Бельгии инсценировал свою смерть и прилетел на собственные похороны на вертолете, пишет The Times. По словам мужчины, таким образом он хотел преподать урок о том, как важно ценить то, что имеют люди.

© Газета.Ru

Дэвид Бертен рассказал, что организовал трюк вместе с женой и детьми. Вместе им удалось убедить друзей семьи и остальных родственников в том, что мужчина действительно умер. Когда участники траурной процессии собрались, чтобы проводить бельгийца в последний путь, он прилетел на похороны на вертолете.

"Мы все отдалились друг от друга. Вот почему я хотел дать им жизненный урок и показать, что не надо ждать, пока кто-то умрет, чтобы встретиться с ними", - прокомментировал Дэвид.