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Бельгиец инсценировал свою смерть, чтобы преподать семье урок

Житель Бельгии инсценировал свою смерть и прилетел на собственные похороны на вертолете, пишет The Times. По словам мужчины, таким образом он хотел преподать урок о том, как важно ценить то, что имеют люди.

Бельгиец инсценировал свою смерть, чтобы преподать семье урок
© Газета.Ru

Дэвид Бертен рассказал, что организовал трюк вместе с женой и детьми. Вместе им удалось убедить друзей семьи и остальных родственников в том, что мужчина действительно умер. Когда участники траурной процессии собрались, чтобы проводить бельгийца в последний путь, он прилетел на похороны на вертолете.

"Мы все отдалились друг от друга. Вот почему я хотел дать им жизненный урок и показать, что не надо ждать, пока кто-то умрет, чтобы встретиться с ними", - прокомментировал Дэвид.

Когда Бэртен вышел из вертолета, многие бросились к нему, чтобы поприветствовать и обнять, а некоторые из его друзей не смогли сдержать слез. Недавно женщина из Эквадора подала признаки жизни на своих похоронах.

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