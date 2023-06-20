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Блогер спас упавшую с утеса женщину и оправдал предсказание из печенья

Блогер в американском штате Орегон помог однорукой женщине спасти упавшую с утеса и повисшую над обрывом мать и оправдал предсказание из печенья. Об этом сообщает New York Post.

Блогер спас упавшую с утеса женщину и оправдал предсказание из печенья
© Лента.ру

Тейлор Рут отправился в Каньон реки Колумбия и взял с собой камеру, чтобы записать видео для своего блога. Оказавшись на туристической тропе, американец заметил двух женщин. Через несколько секунд он услышал крик и бросился на помощь.

На сделанной мужчиной записи видно, как Рут хватает за руки старшую женщину, которая висела на краю утеса.

«Сейчас я сильно вас потяну», — говорит он. С помощью дочери он возвращает мать обратно на тропу.

После спасения американка и ее дочь крепко обнимаются.

Рут рассказал, что пришел на помощь в тот момент, когда старшая женщина потеряла надежду на спасение. Позже, уже в машине, он опубликовал видео в соцсети и рассказал, что незадолго до этого ему досталось печенье с предсказанием:

«На этой неделе у вас будет возможность засиять».

Ранее сообщалось, что житель валлийской деревни Крайстчерч в близи Ньюпорта во время похода в горы спас из тонущего в ледяной реке автомобиля двоих мужчин. На следующий день водитель отправил ему сообщение с благодарностью за спасение.

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