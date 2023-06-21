В Германии неделю не было интернета из-за спаривания муравьев

Муравьи создали гнездо и начали спариваться в распределительной коробке оператора связи в деревне недалеко от Вальденбурга. Из-за этого отключились телефонная связь и интернет по всему округу.

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Кислота, которую выделяют муравьи во время спаривания, разъела провода и микросхемы. Именно из-за этого вся деревня осталась без связи и интернета. Когда распределительную коробку починили, для борьбы с муравьями пригласили дезинсекторов.

Представители интернет-компании Telekom отметили, что оборудование перестало работать из-за муравьев уже пятый раз за последнее время. Насекомые также способны вызывать короткие замыкания, когда ползают по платам питания.