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Мужчина 36 лет носил своего близнеца в животе

В индийском городе Нагпур мужчина 36 лет прожил с близнецом в животе. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина 36 лет носил своего близнеца в животе
© Lenta.ru

Отмечается, что живот Санджу Бхагата (Sanju Bhagat) был настолько большим, что в городе его прозвали «беременным мужчиной». Когда он попал в больницу, врачи предположили, что у него огромная опухоль. При этом образование в его теле было настолько большим, что давило ему на диафрагму, и поэтому он с трудом мог дышать.

Однако во время хирургического вмешательства врач обнаружил не то, что ожидал.

«Он погрузил руку внутрь и сказал, что там много костей. Сначала, появилась одна конечность, затем другая. Потом — фрагменты гениталий, волос, конечностей, челюсти», — рассказал Бхагат об операции.

Выяснилось, что у мужчины была аномалия, известная как fetus in fetu (эмбрион в эмбрионе). Все это время близнец-паразит развивался внутри близнеца-«хозяина».

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