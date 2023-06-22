Мужчина 36 лет носил своего близнеца в животе

Отмечается, что живот Санджу Бхагата (Sanju Bhagat) был настолько большим, что в городе его прозвали «беременным мужчиной». Когда он попал в больницу, врачи предположили, что у него огромная опухоль. При этом образование в его теле было настолько большим, что давило ему на диафрагму, и поэтому он с трудом мог дышать.