Гусь оставил без электричества две тысячи жителей

Больше двух тысяч домов в Англии остались без электричества из-за гуся. Птица ударила кабелю, что привело к отключению электроэнергии.

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Инцидент произошел накануне рано утром. Пострадали люди, проживающие в городах Уиган и Болтон. В местной энергокомпании сообщили, что специалисты уже прибыли на место ЧП и работают над устранением аварии. Позднее стало известно, что около 95% пострадавшим восстановили подачу электричества менее чем за час.

«Инженеры сейчас на месте и стремятся как можно быстрее восстановить электроснабжение оставшихся объектов», – сказал представитель компании.