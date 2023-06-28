Гусь оставил без электричества две тысячи жителей на северо-западе Англии
Больше двух тысяч домов в Англии остались без электричества из-за гуся. Птица ударила кабелю, что привело к отключению электроэнергии.
Инцидент произошел накануне рано утром. Пострадали люди, проживающие в городах Уиган и Болтон. В местной энергокомпании сообщили, что специалисты уже прибыли на место ЧП и работают над устранением аварии. Позднее стало известно, что около 95% пострадавшим восстановили подачу электричества менее чем за час.
«Инженеры сейчас на месте и стремятся как можно быстрее восстановить электроснабжение оставшихся объектов», – сказал представитель компании.
Примечательно, что похожий инцидент уже происходил в этом районе Англии год назад. Тогда из-за гуся произошел обрыв силовых кабелей в городе Блэкрод (недалеко от Болтона), это привело к пожару и кратковременному отключению электроэнергии, сообщает BBC News.