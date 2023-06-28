Работа мечты: открылась вакансия надкусывателя десертов
Объявление размещено на одном из агрегаторов по поиску работы и на момент подготовки публикации актуально. Требуется человек, который может красиво надкусывать десерты, чтобы «выгодно представлять изделия на фото».
ivbg.ru
Среди требований к соискателю – навык красиво откусывать десерты, отсутствие аллергий, а также желание работать и есть.
Работодатель предлагает корпоративный спортзал, кофе для сотрудников и возможность карьерного роста до старшего надкусывателя. В счет оплаты идут и половинки десерта, которые остаются у специалиста во рту.