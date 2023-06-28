Работа мечты: открылась вакансия надкусывателя десертов

Объявление размещено на одном из агрегаторов по поиску работы и на момент подготовки публикации актуально. Требуется человек, который может красиво надкусывать десерты, чтобы «выгодно представлять изделия на фото».

© Unsplash.com

ivbg.ru

Среди требований к соискателю – навык красиво откусывать десерты, отсутствие аллергий, а также желание работать и есть.