Рой пчел захватил популярный бар в центре города

В Шотландии рой пчел захватил бар в центре города, после чего владельцам пришлось его временно закрыть. Об этом сообщает The Daily Record.

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Популярный бар и ресторан 63rd + 1s, находящийся в Глазго на Босуэлл-стрит, был атакован пчелами в воскресенье, 25 июня. Сотрудники пришли открывать бар и заметили, что у заведения начинают собираться насекомые. Вскоре целый рой обосновался на стоящей недалеко от входа в бар мусорной урне на колесах. В итоге поварам, барменам и официантам пришлось эвакуироваться через заднюю дверь. Нашествие пчел вынудило владельцев закрыть бар для посетителей и обратиться в Ассоциацию пчеловодов.

Работа с пчелами заняла некоторое время, однако в среду вечером, 28 июня, рой удалось переместить из урны и транспортировать в безопасное для пчел и жителей города место.