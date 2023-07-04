“Неровный череп”: как будут выглядеть геймеры через 20 лет игр

Люди, которые слишком много сидят за компьютером, в будущем рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем. "Рамблер" расскажет, какие изменения ждут больших любителей видеоигр?

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Ученые исследовали проблему злоупотребления компьютерными играми и создали модель, как может преобразиться заядлый геймер спустя годы. Специалисты выяснили, каким образом беспрерывное времяпрепровождение за компьютером влияет на человека и объединили полученные данные в модель по имени Томас.

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В Томасе они отобразили основные проблемы, которые возникнут у любителей поиграть спустя 20 лет. Парень часто сидел в наушниках, поэтому у него сформировался неровный череп, плохое зрение и синяки под глазами из-за нехватки сна. Вы удивитесь, но после этого открытия геймеры стали замечать деформацию черепа из-за наушников, то есть наше тело действительно адаптируется к внешним событиям.

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Проведенные годы у монитора не пройдут бесследно. Посрадают не только глаза и череп парня, но и его руки. По мнению ученых, так как геймеры постоянно кликают мышкой и печатают на подушечках их пальцев образуются мозоли и отслаиваются ногти. Во взрослом возрасте эти люди столкнуться с туннельным синдромом, который провоцируеи боль и онемение запястья.