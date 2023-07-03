Мэр одного из городов Мексики взял в жены самку крокодила

В мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула, расположенном в штате Оахака, отпраздновали свадьбу мэра Виктора Уго Соса и самки крокодила, которую назвали Алисией Адрианой. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой», — цитирует агентство мэра города.

Церемонию бракосочетания с рептилией провели в рамках традиционного ритуала — участники мероприятия ожидают, что это принесет городку процветание. Дело в том, что крокодилы в этом районе Мексики символизируют воду и удачу на рыбалке.

Брак градоначальника и крокодила расценивается как приношение богам в расчете на то, что они обеспечат дожди, хороший урожай и мир.

Перед церемонией заключения брака самке крокодила Алисии Адриане завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников мероприятия не пострадал.

Штат Оахака расположен на юге Мексики на берегу Тихого океана, его население отличается самым высоким процентом коренных жителей Америки — здесь живут почти 53% индейцев Мексики.