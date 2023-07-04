Женщина очнулась в фургоне по дороге на свою погребальную церемонию

49-летняя жительница провинции Удонтхани, Таиланд, очнулась в машине по дороге на собственную погребальную церемонию и удивила родственников. Об этом сообщает The Thaiger.

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Женщина по имени Чатафон, страдающая от тяжелой болезни, возвращалась домой после лечения в больнице. Врачи сообщили Мали, матери женщины, что ее шансы на выживание невелики. Мать приняла решение забрать Чатафон домой, так как это было ее последнее желание.

Пациентка вместе с матерью выехала из больницы на фургоне. Примерно на середине дороги у Чатафон остановилось сердце. Тогда семья поехала к храму, чтобы устроить церемонию прощания с ней и уведомила об этом родственников. Однако, как только фургон подъехал к месту назначения, Чатафон пришла в себя.

Шокированная мать сразу отвезла дочь в больницу. Родственники, ожидавшие Чатафон в храме, были удивлены, что она чудом вернулась к жизни. Семья женщины предполагает, что она очнулась благодаря тому, что хотела увидеть свою дочь, живущую в Бангкоке, которая в тот момент ехала к ней на встречу.

Сейчас Чатафон находится в больнице под наблюдением врачей. К женщине приехала дочь, которая поддерживает ее и помогает бороться за жизнь.