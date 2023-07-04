Муж и жена по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор

В Китае супруги по очереди сдали друг друга психбольницу из-за того, что не могли помириться. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

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Цюй Янь и Юань Цян, живущие в провинции Шаньси, провели непродолжительное количество времени в учреждениях для душевнобольных в 2022-м и начале 2023 года в качестве пациентов. В обоих случаях причинами для этого стали козни одного из супругов.

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Отношения Янь и Цян начали портиться в 2021 году, когда между ними стали регулярно вспыхивать ссоры и взаимная любовь постепенно сошла на нет. В ходе этих конфликтов Янь часто говорила мужу, что он эмоционально нестабилен и нуждается в помощи специалиста. Цян послушал ругающуюся на него жену и обследовался у психиатра, который определил, что мужчина страдает от клинической депрессии.

По словам Цяна, жена намеренно хотела сделать его пациентом психбольницы, и в октябре 2022 года ей это удалось. Пятеро мужчин схватили его вечером после работы, посадили в машину и привезли в Центр для лечения психических расстройств Сянь. Там на Цяна надели смирительную рубашку и принудительно приняли на лечение. На протяжении 80 дней в больнице Цяну было позволено видеться только с женой и ее друзьями. В начале 2023 года его признали здоровым и выписали.

В феврале 2023 года примерно тем же способом, что и ее муж, в психбольницу попала Янь. Это произошло, потому что Цян смог убедить врачей, что его жена больна: он показывал им видео, на которых женщина ломает вещи. В итоге медики пришли к выводу, что у Янь шизофрения. Однако всего через три дня родственники Янь нашли ее и забрали из больницы.

После выписки Янь попыталась обратиться в полицию, обвиняя мужа в том, что он срежиссировал ее госпитализацию из мести. Однако полицейские заявили, что у них недостаточно информации для возбуждения дела. Когда за расследование взялась местная медицинская комиссия, ее представители также не смогли найти нарушений в действиях персонала обоих медицинских центров и пришли к выводу, что медики действовали в рамках действующих протоколов о приеме душевнобольных пациентов.