Женщина отбилась от самого опасного медведя в мире

Губач напал на жительницу индийского штата Тамилнад, которая пошла в лес собирать полезные травы. Об этом сообщает The Hindu.

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Женщина по имени Селви отправилась в лес за травами и хворостом. На обратном пути на нее набросился медведь-губач, который считается самым опасным медведем в мире.

Селви сумела отбиться от дикого животного и убежать, но получила травмы спины. Спустившись на равнину, она потеряла сознание. Жители деревни поспешили на помощь и доставили пострадавшую в больницу.

Полиция зарегистрировала факт произошедшего и начала расследование.