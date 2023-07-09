В Британии появилась белка-вейпер

Британка заметила в парке белку, которая затягивается вейпом. Об этом пишет "Комсомольская правда".

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33-летняя жительница Великобритании гуляла в парке с племянником и увидела, как белка на дереве курит. Женщина предположила, что животное может плохо себя почувствовать и подошла ближе.

Далее британка сделала вывод, что белка курит не первый раз. Зверек затянулся еще раз и взобрался по веткам повыше.

Белка-вейпер стала популярна в соцсетях.

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