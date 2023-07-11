Мужчина устроил свадьбу неверной жене и ее любовнику

Житель индийской деревни раскрыл измену жены и устроил ей свадьбу с любовником. Об этом сообщает The Thaiger.

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Пара была жената три года, за это время у них появилось двое детей. С самого начала семейной жизни индиец чувствовал, что жена неверна ему, однако не пытался уличить ее в измене.

Однажды, когда мужчина уехал в командировку, его жена поздно вечером отправилась к любовнику. Однако о свидании узнали родители тайного возлюбленного замужней женщины. Они силой задержали влюбленных и не дали им провести ночь вместе.

Новость об интрижке быстро разлетелась по деревне и вызвала недовольство местных жителей. Вопреки ожиданиям, после возвращения из командировки муж не стал устраивать скандалов. Вместо этого он решил организовать женщине и ее любовнику церемонию бракосочетания.

Отмечается, что поначалу любовник отказывался жениться, но сдался после «физического давления» жителей деревни. Свадьба прошла в местном храме. На ней присутствовали местные жители.