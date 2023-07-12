Сестры нашли «проклятую» тайную комнату в своем доме и сбежали

В США сестры обнаружили тайную комнату в своем нью-йоркском доме и сбежали оттуда через две недели. На их историю обратило внимание издание Daily Mirror.

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Одна из сестер нашла «проклятое» помещение за одним из шкафов, когда обследовала дом после переезда. В закуток чуть более метра в высоту вела небольшая дверца у пола. Внутри оказались большой двуспальный матрац с подушками, старые порножурналы, банка вазелина, гигиенические тампоны и прокладки, несколько банок безалкогольного пива, блокнот и зубная щетка.

Родственницы пришли к выводу, что туда никто не заглядывал около 50 лет.

«Все вещи были очень старыми, примерно 1970-1980-х годов. Надеюсь, какие бы ритуалы ни свершались в этой секретной комнате, это было десятилетия назад», — написала американка.