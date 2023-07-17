Четыре женщины устроили драку в роскошном казино-отеле Wynn Las Vegas. Потасовку снял на видео один из посетителей заведения. На кадрах видно, как женщина с задравшейся юбкой набрасывается на посетительницу и бросает ее на землю, после чего находившийся в казино мужчина пытается их разнять. В этот момент третья участница драки нападает на четвертую, все это время наблюдавшую за происходящим, и бьет ее по лицу. Вскоре мужчине удается оттащить двух женщин. Посетительницы успокаиваются, однако зачинщица драки в одних стрингах продолжает нападать на них, размахивая туфлей на каблуке.