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Младший брат заменил на свадьбе опоздавшего жениха

В Замбии сыграли свадьбу без жениха, который опоздал на церемонию. Его роль пришлось исполнить младшему брату, сообщает издание Tuko.

Младший брат заменил на свадьбе опоздавшего жениха
© Lenta.ru

Организатор свадебной церемоннии Мубита Нава рассказал, что свадьбу два раза откладывали, потому что мужчина был за границей и не успевал получить визу и купить билет. За неделю до бракосочетания жених позвонил и сообщил, что не сможет приехать, поэтому на церемонии его заменит младший брат.

«Невеста и дядя также подтвердили мне эту информацию. Это была самая странная церемония, на которой я работал. Свадьбу сыграли без жениха», — рассказал Нава.

По его словам, это была одна из самых грустных церемоний бракосочетания из всех, что ему довелось вести за 30-летнюю карьеру.

«Думаю, что это был односторонний брак, где женщина была влюблена, а жених, похоже, нет», — добавил он.

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