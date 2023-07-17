Младший брат заменил на свадьбе опоздавшего жениха

В Замбии сыграли свадьбу без жениха, который опоздал на церемонию. Его роль пришлось исполнить младшему брату, сообщает издание Tuko.

Организатор свадебной церемоннии Мубита Нава рассказал, что свадьбу два раза откладывали, потому что мужчина был за границей и не успевал получить визу и купить билет. За неделю до бракосочетания жених позвонил и сообщил, что не сможет приехать, поэтому на церемонии его заменит младший брат.