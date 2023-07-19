Мужчина принял детенышей леопарда за котят и принес их домой

Фермер из индийского штата Харьяна принял двух детенышей леопарда за котят и забрал их домой. Об этом сообщил офицер индийского департамента лесного хозяйства Парвин Касван на своей странице в Twitter.

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Мужчина принес детенышей домой и напоил козьим молоком. Позже он осознал свою ошибку и сообщил о произошедшем в департамент лесного хозяйства. После этого специалисты приехали к нему и забрали животных.

В соцсети Касван призвал к бережному отношению к дикой природе. В качестве примера он продемонстрировал фотографии и видео людей, которые делали селфи с маленькими леопардами. «Люди не должны забирать детенышей леопарда из мест их обитания, а затем делать безумные селфи, — подчеркнул он. — Мать всегда возвращается туда, где оставила их. Как только вы их подобрали, вернуть их матери будет очень сложно. В таких случаях детеныши или погибают или остаются в неволе всю жизнь».

Пользователей соцсетей возмутили действия жителей, подобравших животных. «У меня разрывается сердце, когда я читаю, что эти маленькие детеныши вряд ли воссоединятся с матерью, что они могут не выжить… И что эти люди, скорее всего, виновны в этом», — написал один из пользователей.

«Я слышал, что чаще всего, когда мать возвращается и обнаруживает на детенышах чужой запах, она отвергает их», — добавил в комментариях другой пользователь.