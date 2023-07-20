Метеорит пробил крышу дома женщины и испортил ей утренний кофе

Метеорит проломил крышу дома жительницы французской коммуны Ширмек и испортил ей завтрак. Об этом сообщает издание DNA.

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Инцидент произошел, когда женщина в компании друга пила утренний кофе у себя дома. Неожиданно крышу пробил метеорит весом 50 граммов и упал на нее. В результате она получила ушибы в области ребер.

Первоначально француженка подумала, что в дом проникло некое животное, например, летучая мышь. Затем она нашла упавший камень и предположила, что это кусок цемента. Однако его цвет вызывал у нее сомнения, поэтому она решила показать его специалисту.

Находку изучил геолог Тьерри Ребманн и установил, что она состоит из железа и кремния. «Найти метеорит — уже непросто, но прямой контакт и его падение на человека — это астрономическая редкость. В этом регионе подобного не наблюдалось десятилетиями», — заявил он.