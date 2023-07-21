Подставная невеста вышла замуж за 27 мужчин и сбежала с их деньгами

В Индии полиция ищет мошенницу, которая стала женой десятков мужчин, похитила у них деньги и драгоценности и сбежала. Об этом сообщает News9Live.

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Преступления были совершены в городе Сринагар, союзная территория Джамму и Кашмир. У неуловимой невесты, которую, как считается, зовут Аврат, было несколько сообщников. В частности, ей помогали свахи, которые подыскивали состоятельных мужчин, демонстрировали им фотографии потенциальной супруги и уговаривали жениться на ней. После свадьбы женщина исчезала из дома новоиспеченного мужа с его деньгами и золотыми ювелирными изделиями. За время своей преступной карьеры она успела выйти замуж и обворовать мужей как минимум 27 раз.

Один из потерпевших рассказал, что перед побегом Аврат заявила, что ей нужно срочно повидаться с родителями. От другого богатого мужа подставная жена сбежала во время совместной поездки в клинику. В третьем случае мошенница все же вернула деньги отцу обманутого жениха, однако не уточняется, каким образом тому удалось этого добиться.